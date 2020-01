A chuva provocou alagamentos e deixou cerca de 1.200 pessoas desalojadas em Aimorés, na região do Rio Doce. O município também recebeu um comunicado que a Usina Hidrelétrica de Aimorés vai abrir as comportas na manhã desta terça-feira (28), a partir das 7h.

Atualmente a vazão da usina é de 3.200 metros cúbicos e com a abertura das comportas, a vazão deve chegar a 6 mil metros cúbicos. Por causa do risco de novas inundações, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços (ACIASA) emitiu um alerta com recomendações aos comerciantes sobre o risco, principalmente no Centro da cidade.

Conforme o comunicado, eles devem colocar os estoques em locais altos e seguros; guardar documentos e papéis de valor em sacos plásticos; retirar veículos das áreas baixas e estacionar em áreas mais altas e dirigir-se a um local seguro.