Com mais de 3 mil inscrições – até o momento –, o I Congresso Interinstitucional e Multidisciplinar O Novo Normal chega ao oitavo dia de atividades. Nesta terça-feira (21), serão dez eventos, dentre palestras, mesas redondas, oficinas e apresentações. O foco é debater as mudanças que serão impostas pelo pós-pandemia.

Até sexta-feira (24), serão mais de 30 atividades, gratuitas e on-line. Quem quiser participar basta acessar este link. O cadastro pode ser realizado até o dia do evento. Após a conclusão da oficina, a pessoa receberá um certificado. O congresso é promovido pelas Faculdades Promove e Kennedy, ambas de BH, Novo Milênio, do Espírito Santo, e UniSant'Anna, de São Paulo.

Dentre os inscritos, são cerca de 1,4 mil alunos das instituições, 580 professores e outras 1,2 mil pessoas. Coordenador de extensão das faculdades Promove e Kennedy, Kleber Lorenzini comemora o alcance da iniciativa. “É importante que esse conhecimento seja transmitido a todos, não só no meio acadêmico, mas também à comunidade. ”.

Congresso

Realizado desde 13 de julho, o congresso aborda temas como gastronomia, medicina, veterinária, empreendedorismo, gestão de crise e finanças, saúde mental, e-games e tendências do mercado da estética e cosmética.

Nos próximos dias, o evento se aprofundará no universo da tecnologia e dos negócios, com oportunidades de interação para os participantes. Um exemplo é uma maratona virtual que será promovida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Os participantes serão desafiados a lidar com problemas reais da empresa, com direito a premiação dos inscritos.