Uma semana após a extensão da vacinação contra a gripe para toda a população, as 50 mil unidades restantes do medicamento disponibilizadas já terminaram em muitos postos de saúde. No entanto, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ainda há últimas unidades em alguns locais. Por essa razão, o interessado em ainda tentar a imunização nesta sexta-feira (7) deve ligar para os postos e se informar antes de ir pessoalmente ao local. Veja os telefones logo abaixo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 50 mil doses de vacinas sobraram após a realização da Campanha Nacional de Vacinação para o público prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças menores de seis anos e profissionais da saúde. A imunização terminou no último dia 31 de maio.

Desse quantitativo, já foram separadas as doses de crianças que precisarão da segunda vacina e de pessoas acamadas. "A ideia é não desperdiçar. Enquanto houver vacina, é para vacinar", afirmou a coordenadora de imunização da pasta, Gisele Nacur.

Será que ainda tem?

A dica é ligar para os postos e informar-se sobre a disponibilidade. Veja os telefones nos links:

Centros de Saúde da Regional Barreiro

Centros de Saúde da Regional Centro-Sul

Centros de Saúde da Regional Leste

Centros de Saúde da Regional Nordeste

Centros de Saúde da Regional Noroeste

Centros de Saúde da Regional Norte

Centros de Saúde da Regional Oeste

Centros de Saúde da Regional Pampulha

Centros de Saúde da Regional Venda Nova

Campanha

De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais chegou próximo à meta durante a campanha, com percentual 86,6% de adesão (a meta é de 90%, em todo o país). No Estado, já foram registradas cinco mortes pelo vírus Influenza A (H1N1) neste ano.

Durante os cinco primeiros meses de 2019, foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em todo o país, com 144 mortes.

