Luvas, aventais, protetores faciais, máscaras cirúrgicas, álcool em gel e papel toalha. Esses e outros itens são essenciais para que os profissionais de saúde atuem no combate ao novo coronavírus. Contudo, com a proliferação do vírus e aumento dos casos em Belo Horizonte, o temor de que esses produtos faltem nos hospitais da capital ronda médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas.

Para evitar que o atendimento às vítimas seja interrompido - ou prejudicado - pela escassez dos insumos, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lançou nesta terça-feira (24) uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar verba para os hospitais de Clínicas, Risoleta Tolentino Neves e UPA Centro-Sul. Todo recurso será destinado exclusivamente para compra de medicamentos, insumos, equipamentos e serviços destinados as unidades de saúde.

A "vaquinha virtual" foi criada porque as instituições notaram queda nos estoques de insumos por causa do aumento dos atendimentos às vitimas da Covid-19. “A colaboração e a solidariedade da sociedade mineira nesse momento de crise são essenciais para mantermos os dois hospitais [Hospital de Clínicas da UFMG e Hospital Risoleta Tolentino Neves] e a UPA Centro-Sul em condições de operar e atender adequadamente a população. É uma medida emergencial e contamos com o apoio das empresas e da sociedade mineira”, destaca a reitora da Universidade, Sandra Regina Goulart Almeida.

A reitora destaca que não é possível prever por quanto tempo a pandemia ficará instalada em Minas Gerais. "Neste momento, temos que fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e serviço essencial prestado à comunidade do Estado. Torcemos para que as consequências da pandemia possam ser atenuadas pelas medidas preventivas que estamos adotando, mas temos que agir com responsabilidade, agilidade e nos prepararmos para um cenário crítico”, reforça.

Há várias formas de contribuir com os hospitais alvos da campanha. Uma delas é por transferência bancária. Os interessados podem transferir qualquer valor par o Banco do Brasil (001), agência 1615-2, conta corrente 960.419-7 e CNPJ da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) 18.720.938/0001-41.

Quem quiser doar bens ou equipamentos poderá entrar em contato com a Diretoria de Cooperação Institucional da UFMG, por meio do telefone: (31) 3409-5555 ou pelo e-mail gab@copi.ufmg.br. Todo o montante arrecadado será administrado pela Fundep e utilizado no atendimento das vítimas diagnosticas com a Covid-19, síndromes respiratórias agudas e demais emergências.

Além da UFMG, a campanha conta com a parceria do Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), e apoio da Justiça Federal de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais, da Associação do Ministério Público de Minas Gerais e da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais.

O governo de Minas foi procurado pela reportagem para comentar sobre o estoque dos insumos, mas até a publicação desta matéria não havia se manifestado.

