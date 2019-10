A partir desta terça-feira (8), vai ser importante sair de casa com o guarda-chuva em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para a data é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde à noite.

Haverá possibilidade de chuva na capital mineira até sexta-feira (11), quando o tempo voltará a ficar ensolarado. Nos próximos dias, as temperaturas na cidade devem ficar entre 17º e 30°C. Ainda não é possível prever se as pancadas de chuva serão fortes.

A mudança do tempo se deve a instabilidades provocadas pela junção do calor com a alta umidade, além da influência de uma frente fria que está atuando nos estados vizinhos do Rio de Janeiro e São Paulo.

A partir de sexta, o céu volta a ficar ensolarado, mas sem queda brusca na qualidade do ar. Dessa forma, no sábado (12), quando se celebra o Dia das Crianças, as famílias poderão passear à vontade pelos espaços públicos.

Leia mais:

Eleição do Conselho Tutelar em BH tem alta de 46% em números de votos; veja os conselheiros eleitos

Bairros de Venda Nova ficam sem água nesta quinta-feira; veja quais