Pelo menos três rodovias federais que cortam Minas estão completamente interditadas como reflexo das fortes chuvas que caem sobre o Estado. Até as 10h deste sábado, eram a BR-356, altura do km 270, em Muriaé; a BR-262, km 24, em Reduto; e a BR-040, km 433, próximo a Paraopeba.

Na BR-356, na Zona da Mata, o nível do rio Glória encobriu a ponte que corta a rodovia em cerca de 1,5 metro, diz o policial rodoviário federal Rodrigo Berno. A estrada liga a região principalmente ao litoral do Espírito Santo e não há rotas alternativas nas imediações. "Quem está em Vitória (ES) e quer vir para cá teria que descer a BR-101 até Niterói (RJ), um desvio de uns 300 quilômetros", estima o patrulheiro. No local, equipes da PRF ajudam carretas a manobrar para dar meia-volta. O fechamento total da via foi na madrugada e não há previsão de liberação da pista.

Na BR-040, em Paraopeba, o fluxo de veículos foi interrompido nos dois sentidos devido a uma alagamento na pista rumo ao Distrito Federal, perto da Churrascaria Beira-Rio.



Já na BR-262, em Reduto, uma queda de barranco impede o trânsito. Também não há previsão para liberar a pista.