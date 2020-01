As comunidades de Água Quente e São José do Jassem, distritos de Alvorada de Minas, na região Central, passaram por horas de pânico após o acionamento da sirene da barragem de rejeitos do Minas-Rio, de propriedade da mineradora Anglo American, no início da noite de sexta-feira (3).

Muitas pessoas saíram de suas casas em direção aos pontos de encontro indicados pelas autoridades e pela mineradora, com medo da repetição das tragédias de Mariana e Brumadinho, ocorridas em 2015 e 2019, respectivamente.

Apesar de terem sido informados, horas depois, de se tratava possivelmente de uma falha gerada por descarga elétrica, os habitantes não conseguiram dormir e, em Água Quente, pessoas passaram mal e precisaram ser atendidas.

“Foi um pânico geral, com muito corre-corre. O barulho (da sirene) é impressionante e minha primeira reação foi avisar toda a família para que pudessem evacuar a área”, registra o ajudante rural Alan Neves, de 19 anos.

Residente na comunidade de São José do Jassem, ele afirma que a sirene foi acionada na vizinha Água Quente, distante cinco quilômetros. “Após 40 minutos fomos informados por terceiros que havia sido uma falha. A Defesa Civil e a Anglo só chegaram depois de dois horas”.

Vídeos divulgados no whatsapp exibem a agonia da população de Jassem e de Água Quente, onde uma pessoa foi transportada em ambulância.

O alarme falso, porém, não tirou a sensação de medo dos moradores. “Muita gente ficou preocupada. Eu consegui dormir, mas a minha família que mora perto do rio não”, lamenta Neves.

Em janeiro de 2019, após a tragédia de Brumadinho, a comunidade de São José do Jassem manifestaram preocupação com a barragem do Minas-Rio, da Anglo American

Localizada próximo ao Córrego Passa Sete, a barragem de rejeitos do Minas-Rio, com método de construção a jusante, tem sete anos e, recentemente, passou por um trabalho de alteamento.

De acordo com o site da Anglo American, as comunidades e os povoados mais próximos da barragem são Passa Sete (3,9km), Água Quente (5km), Goiabeira (5km), Teodoro (6,9km), Cachoeira (8km), Cachoeira de Baixo (8,1km), Saraiva (11,1km) e São José do Jassem (12km).

A mineradora divulgou nota, na noite de sexta, informando que “não houve acionamento das sirenes pela Sala de Controle da empresa e que a barragem de rejeitos está segura, sem alterações na estrutura”.

Destacou ainda que, “durante a semana, foam feitas inspeções e monitoramentos de seguranças” em que não foram detectados anomalias. “Todas as leituras dos instrumentos estão dentro da normalidade e o sistema de drenagem opera normalmente”.

Por fim, a empresa pede na nota “desculpas às comunidades pelo transtorno”, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, que podem ser obtidos por meio da central 0800 941 71 00.