"Em 23 anos de medicina, nunca vi uma situação tão grave nos hospitais". O forte relato é do intensivista Aguinaldo Bicalho Ervilha Junior, que trabalha nas UTIs dos hospitais Eduardo de Menezes e Luxemburgo. Ele e outros profissionais que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes graves com Covid-19 em Belo Horizonte divulgaram comunicado para alertar a população sobre a situação das unidades.

No texto, que viralizou nas redes sociais, os médicos relatam que o sistema de saúde só não atingiu o colapso porque novos leitos foram abertos, tanto na rede pública quanto na privada. Mesmo assim, o cenário da cidade é crítico, com o expressivo aumento das notificações e internações.

"O número de pacientes em UTI ao fim dessa terceira semana de junho é MAIS DO DOBRO que 30 dias atrás. O número de pacientes em ventilação mecânica artificial é MAIS DO QUÁDRUPLO do que 30 dias atrás", diz trecho do comunicado.

Aguinaldo contou que os profissionais tomaram a iniciativa de escrever a nota para que os moradores de BH se cuidem e sigam as medidas de prevenção. "A gente tem informações diárias sobre o avanço da doença. Achamos importante divulgar porque nas últimas duas semanas houve um aumento expressivo de ocupação dos leitos, a positividade dos casos e, consequentemente, a gravidade", disse.

Sem leitos

O intensivista relata as dificuldades para se abrir novos leitos. Além da estrutura hospitalar, com a disponibilidade de respiradores, é preciso equipe qualificada. "Outro inimigo que temos encontrado é a falta de insumos. Alguns hospitais recuam na abertura de leitos porque não tem insumos e falta equipe", disse.

O médico reforça o que todos os órgãos de saúde têm dito nos três meses: o isolamento social e o uso de máscara são fundamentais para conter o avanço do novo coronavírus. "É o que tem se mostrado eficiente para diminuir o contágio", explicou.

A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada, mas disse que não iria se manifestar, que o comunicado era algo de responsabilidade dos médicos.

Confira abaixo a integra do comunicado divulgado pelos profissionais:

Nós, médicos intensivistas que estamos cuidando dos pacientes mais graves com COVID-19 em Belo Horizonte, queremos alertar que o número de pacientes graves internados continuou subindo muito nessa última semana (16/06 a 23/06).

A ocupação dos leitos públicos só não atingiu o nível mais crítico porque foram abertos mais 30 novos leitos de UTI. Também foram abertos novos leitos nas UTIs privadas para manter preservada sua capacidade de atendimento até o momento.

Mas é importante que todos entendam:

⭕ O número de pacientes internados em UTI ao fim dessa terceira semana de junho é MAIS DO DOBRO que 30 dias atrás.

⭕ O número de pacientes em ventilação mecânica artificial é MAIS DO QUÁDRUPLO do que a 30 dias atrás.

Isso mostra que tem aumentado muito o número e a gravidade dos casos que estamos atendendo. É certo que o risco de uma pessoa se infectar está aumentando nessa mesma proporção.

Por isso, para que não cheguemos a uma situação de colapso, é absolutamente essencial que aumentemos nossos cuidados e medidas de prevenção para conseguir reduzir a velocidade atual de transmissão.

As medidas de prevenção são:

✅ Manter o distanciamento de 2 metros de outras pessoas e só sair de casa se absolutamente essencial.

✅ Evitar qualquer local com acúmulo de pessoas, sobretudo se for ambiente fechado.

✅ Intensificar a frequência de higiene das mãos antes e após qualquer situação de risco.

✅ Usar máscaras corretamente, cobrindo o nariz e a boca.

✅ Ao primeiro sintoma suspeito (como febre, tosse, cansaço, perda de olfato) entrar em contato com o médico, procurar fazer o teste e iniciar o isolamento.

Se cuidem e compartilhem esse alerta com seus familiares e amigos.

Dr. Achilles Rohlfs Barbosa, Aguinaldo Bicalho Ervilha Junior, Dra. Aline Siqueira Melo Maurício, Dr. Argenil José Assis de Oliveira, Dra. Bianca Souza de Resende, Dr. Carlos Eduardo Ornelas, Dr. Cláudio Dornas de Oliveira, Dra. Carolina Tavares, Dr. Cássio Fernando de Assis Carvalho, Dra. Daniella Reis Rabelo, Dr. Danilo de Castro Pires de Almeida, Dr. Eduardo Sad, Dr. Francisco Rezende Silveira, Dr. Frederico Rodrigues Anselmo, Dr. Glauberson Cardoso Vieira, Dr. Glaucio de Oliveira Nangino, Dr. Guilherme Mirachi, Dr. Gustavo Decina Vieira, Dr. Haislan Silva Levenhagen Ferreira, Dr. Heigler Leite, Dr. Hugo Correia Andrade Urbano, Dr. Joel Teles Correa Oliveira, Dr. Jorge Paranhos, Cr. José Carlos Fernandez Versiani dos Anjos, Dr. Lucas Timm Pisoler, Dr. Luidy Cardoso, Dr. Maurício Meireles Goes, Dra. Marcela Rangel de Castro, Dra. Maria Aparecida Braga, Dr. Norberto de Sá Neto, Dr. Pedro Paulo dos Santos, Dr. Rodrigo Pinheiro Lanna, Dr. Rodrigo Santana Dutra, Dr. Rogério de Castro Pereira, Dr. Rogério Sad, Dr. Saulo R. Oliveira Freitas, Dra. Teresa Gamarano Barros, Dr. Thiago Bragança Lana Silveira Ataide, Dr. Vandack Alencar Nobre Junior.

Leia mais:

Mais de 180 agências do INSS em Minas retomam atendimento presencial a partir de 13 de julho

Minas tem recorde de mortes por Covid, com 51 óbitos confirmados em 24 horas

Com aval da Justiça, metrô circula com horário reduzido em BH e pega passageiros de surpresa