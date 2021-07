O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (20) um alerta vermelho, informando que a umidade relativa do ar está abaixo de 12%, o que representa grande risco de incêndios florestais e à saúde, como dores de cabeça e problemas respiratórios. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal é entre 50% e 80%.

As áreas em Minas acometidas pelo alerta, que é categorizado como de "grande perigo”, são: Campos das Vertentes de Minas, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Central e Triângulo Mineiro. A recomendação é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante na pele, umidificar o ambiente e evitar bebidas diuréticas, como café e álcool. Atividades físicas não são recomendadas.

Em outras regiões do Estado, a umidade está em alerta amarelo e varia entre 12% e 20%. Por isso, é comum sentir desconforto no nariz e olhos e que a pele está mais ressecada. As recomendações são as mesmas para o alerta vermelho.

Segundo o Inmet, a variação da umidade entre 12% e 20% abrange a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Norte Mineiro.

O aviso é válido até as 19h de terça.

