Nos próximos dias, os mineiros começam a receber alertas meteorológicos em suas TVs a cabo. Belo Horizonte é a primeira cidade da região Sudeste onde o sistema será testado. Ele irá complementar o formato de alertas via SMS já existente, onde qualquer morador do Estado pode se cadastrar para receber informações como chuva, granizo, inundações, alagamentos, deslizamento de terra, entre outros, diretamente em seu celular.

Para isso, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando o CEP de sua localidade ou de onde deseja receber os alertas. Quanto aos comunicados na TV a cabo, eles irão aparecer automaticamente na tela dos assinantes.

As informações sobre o novo serviço foram detalhadas nesta segunda-feira (23) em uma coletiva na Cidade Administrativa, onde estiveram presentes os representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

"O trabalho é feito 24 horas por dia e teremos uma equipe da Defesa Civil o tempo todo no Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais integrada ao Igam e a demais forças e agências envolvidas para trazer diversos alertas no sentido de minimizar os efeitos de vendavais, inundações, chuvas tempestuosas, incêndios e outros. Ter acesso a isso com antecedência vai ajudar a população a se preparar", explica o coronel Rodrigo Rodrigues, coordenador da Defesa Civil Estadual.

Diretora geral do Igam, Marília Melo, detalha como ocorre a integração entre os órgãos: "As informações sobre eventos críticos meteorológicos, sejam chuvas, temporais ou granizo, serão instantâneas e repassadas imediatamente à Defesa Civil para que possa iniciar as ações de proteção da população".

Segundo ela, as chuvas significativas na capital mineira devem acontecer a partir do meio de outubro, e serão importantes devido ao período crítico de incêndios que o Estado vivencia. Justamente pela proximidade com o período chuvoso, que vai até abril do ano que vem, o sistema de alertas meteorológicos lançado nesta segunda se torna providencial.

De acordo com o coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Defesa Civil, o sistema já foi implementado na região Sul do país e, passa agora, a ser disponibilizado na região Sudeste a partir de Minas Gerais. As próximas regiões a receberem os testes são Norte e Nordeste.

"Lançado hoje o período de testes para a emissão de alertas por meio da TV a cabo, esperamos alcançar no Brasil 16 milhões de assinantes. Começamos os testes em BH para ajustar com a Anatel a emissão dos alertas a um tempo viável de oportunidade. Esperamos que em dois ou três dias a gente já tenha calibrado estes dados junto com as operadoras para que no início do período chuvoso a população da região Sudeste já esteja acolhida com essa tecnologia. O objetivo é levar um alerta de evento adverso pra que as pessoas adotem medidas de autoproteção", conclui.

