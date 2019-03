Além de adiar para 2021 a avaliação da alfabetização de crianças e adolescentes brasileiros, o Ministério da Educação (MEC) desistiu de incluir crianças de 7 anos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). No ano passado, o governo de Michel Temer havia anunciado que passaria a verificar a aprendizagem de leitura e escrita mais cedo, já no 2º ano do ensino fundamental.

A portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), no entanto, aponta que serão incluídos apenas alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Os pequenos também ficam fora da avaliação de conhecimentos sobre matemática.

O comunicado publicado no site do órgão esclarece que a prova deste ano acontece em outubro para todas as escolas das redes municipais e estaduais, além de um levantamento por amostragem das instituições de ensino privadas para medir o aprendizado em língua portuguesa e matemática.

O adiamento do levantamento sobre a alfabetização teria sido um pedido da Secretaria responsável pelo tema, "que quer esperar que todo o país implemente a nova Base Nacional Comum Curricular e se ajuste às políticas de alfabetização propostas pelo governo antes de aferir o nível dos estudantes".

O último levantamento do Inep, divulgado em 2017, mostrou que mais de 50% dos alunos do 3º ano têm nível insuficiente em leitura e matemática, o que quer dizer que possuem dificuldade em interpretar um texto e fazer contas. A presidente do Instituto à época, Maria Inês Fini, chegou a classificar como “sofrível” o resultado.

Provas

Os testes de ciências da natureza e ciências humanas, que seriam aplicados também em escolas privadas de forma amostral, serão exclusivamente para alunos do 9º ano de escolas públicas e não serão incluídos para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), maior indicador da qualidade de ensino no país.

Além disso, serão aplicados questionários para os diretores de escola ou responsáveis legais das unidades escolares; professores e estudantes das turmas avaliadas, exceto para alunos da educação infantil. Também haverá um questionário para as secretarias estaduais e municipais de Educação.