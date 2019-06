A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira (6) uma megaoperação para combater a criminalidade em todas as regiões de Minas Gerais. Batizada de Alferes, a ação conta com todas os batalhões da corporação, como o Rotam, Choque, Gepar e Tático Móvel.

Em Belo Horizonte, todos os aglomerados são alvos da operação, realizada nas vésperas do aniversário de 244 anos da PM. "O objetivo é maximizar a prevenção criminal e potencializar a repressão qualificada, promovendo a melhoria na sensação de segurança do povo belo-horizontino", informou a corporação.

O balanço da operação não foi divulgado e as ações continuam sendo realizadas. Contudo, até as 9 horas, quatro pessoas haviam sido presas na capital por roubo, uma com posse ilegal de arma e um, no bairro Santa Mônica, região da Pampulha, por violência doméstica.

Na área do 22º Batalhão, em BH, a Justiça expediu 35 mandados de buscas, apreensões e prisões. De acordo com a capitão Layla, três helicópteros da PM e dezenas de militares estão empenhados no cumprimento dos mandados.