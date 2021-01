A apresentadora Aline Aguiar, da TV Globo Minas, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (7), para anunciar que testou positivo para Covid-19. A jornalista relatou que realizou o exame de PCR, que confirmou a doença causada pelo novo coronavírus.

Apesar disso, Aguiar contou que não teve nenhum sintoma comum da doença, como febre, dor de cabeça ou no corpo, tosse, diarreia ou perda de olfato ou paladar. "Não fiquei indisposta nenhum dia, aliás tenho meditado e feito atividade física em casa diariamente", disse. A jornalista está afastada da apresentação do MGTV.

Veja o relato completo abaixo:

Começou uma coriza do nada. Também percebi que a garganta queria "fechar". "Uma sinusite agora?", foi a minha primeira "cartada". A segunda não poderia, de jeito nenhum, ser desconsiderada: "tem a covid... então calma, Aline". Imediatamente me isolei. Esperei três dias (como é recomendado) e fiz o exame PCR: detectado. A coriza durou uns três dias. A garganta não chegou a "fechar". E é isso de sintoma até agora. Não tive febre, não tive dor de cabeça ou no corpo, não tive tosse ou diarréia, não perdi o olfato nem o paladar. Não fiquei indisposta nenhum dia, aliás tenho meditado e feito atividade física em casa diariamente. Se eu não tivesse me atentado, passaria batido... Eu poderia "passar" a doença... e o que me traz o maior alívio é saber que eu preservei vidas! Que passeia a virada do ano sozinha... mas preservei minha família... que estou preservando meus colegas de trabalho... A caixa do supermercado... O frentista do posto... A atendente da padaria... Isso dá um alívio... porque o meu caso tá sendo leve, mas não sei se os deles seriam.