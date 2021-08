A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai anunciar, em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (13), a destinação de recursos do acordo da Vale para ações de atendimento a pessoas carentes e apoio ao processo de produção da vacina contra a Covid-19 conduzido pela UFMG.

No total, serão repassados R$ 84,5 milhões. A medida, segundo informou o órgão, abrange programas socioassistenciais e instituições de saúde, além do projeto da universidade.

Durante o evento, que será realizado às 14h no Plenário da Assembleia, o presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV), receberá a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, além de representantes dos programas Rede Cuidar e Bolsa Reciclagem, do Hospital da Baleia, do Instituto Mário Penna e do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua (PopRua-MG).

