A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) disponibiliza a partir desta segunda-feira (30) uma conta bancária para levantar fundos oriundos de doações e, a partir disso, poder comprar materiais como máscaras, luvas e protetores faciais a serem destinados a três unidades de saúde em Belo Horizonte.

A campanha "Assembleia Solidária" é realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem o objetivo de amenizar a situação de falta ou baixo estoque de insumos utilizados por profissionais de saúde no combate ao novo coronavírus. Também participam da iniciativa o Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (Fundep).

Os materiais serão destinados ao Hospital das Clínicas da UFMG, Hospital Risoleta Tolentino Neves e Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os interessados em doar bens ou equipamentos poderão entrar em contato com a Diretoria de Relações Institucionais da UFMG, através dos telefones (31) 3409-4555 e (31) 99306-0348, ou do e-mail gab@copi.ufmg.br.



Já para quem prefere doar algum valor em dinheiro para a compra dos materiais, pode depositar a quantia no Banco 756 Bancoob, agência 0001-9, conta poupança 63.260.786-6, em nome da Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.340.266/0001-86. A campanha não tem data para terminar.

