A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) reconheceu o processo de fabricação do tradicional Doce de Leite Viçosa, produzido na cidade localizada na Zona da Mata, como de relevante interesse cultural.

O projeto de lei (PL) foi aprovado pelos parlamentares em primeiro turno. O texto agora segue para nova análise por parte da Comissão de Cultura e depois ficará disponível para apreciação final, em segundo turno.

O reconhecimento, do deputado Coronel Henrique (PSL), inicialmente sugeria que a produção fosse declarada como patrimônio imaterial do Estado. A atribuição, porém, é privativa do Executivo e, por esse motivo, o texto original foi alterado, conforme informou a ALMG.

Na proposta, o parlamentar entendia como relevante a declaração do Doce de Leite Viçosa como patrimônio cultural imaterial do Estado por conta "da simbologia, história, qualidade e tradição da iguaria fabricada no referido Município mineiro", diz o documento.

Doce de Leite Viçosa

O doce de leite é produzido desde 1980 pela Fundação Arthur Bernardes, instituída pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), e reconhecido como o melhor da categoria no Brasil pelo público e por especialistas. A versão tradicional do doce participa do Concurso Nacional de Produtos Lácteos (organizado pela Epamig e Instituto de Laticínios Cândido Tostes) desde 2000, sendo sempre premiado entre os três primeiros colocados.

O Doce de Leite Viçosa venceu o concurso em dez ocasiões: 2001, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019. Com as premiações, o produto tornou-se um recordista do concurso, sendo o mais premiado em todas as edições.

