Cinco cidades mineiras concentram mais da metade das notificações confirmadas do novo coronavírus. Belo Horizonte, Juiz de Fora (Zona da Mata), Uberlândia (Triângulo) e Nova Lima e Contagem (região metropolitana) registraram 17 óbitos e 745 casos até o momento. No Estado, a soma das vidas perdidas e doentes está em 1.308 (clique aqui e veja o último boletim divulgado).

Vale lembrar que, conforme autoridades e especialistas em saúde, os cuidados com a higiene pessoal e as medidas de isolamento social são comuns a qualquer localidade - independentemente da incidência de casos -, já que vírus pode se disseminar facilmente. Além disso, outro ponto importante é a transmissão comunitária que acontece em todo o país.

Dos cinco municípios com mais notificações, quatro integram o ranking dos que têm com maior população no Estado, o que ajuda a justificar os números da Covid-19 nessas cidades. Nova Lima, mesmo sendo exceção na lista por habitantes, faz divisa com bairros da zona Sul da capital.

Na maioria dessas localidades, as prefeituras endureceram as regras na tentativa de conter a pandemia. Caso de BH, que, desde a última quarta-feira, obriga quem estiver na rua a andar de máscaras. A pessoa sem a proteção será abordada e advertida por guardas municipais.

Além disso, estabelecimentos comerciais também podem proibir a entrada de clientes sem o “acessório”, agora fundamental. A medida ainda vale para o transporte coletivo. Nos ônibus, ainda não previsão de barrar os passageiros, mas, no metrô, a companhia que administra os trens disse que vai exigir o acessório.

Com 50 casos do novo coronavírus confirmados até o momento, Nova Lima é a quarta cidade com mais notificações em Minas. Lá, o uso de máscara também é obrigatório. Assim como em BH, cabe aos próprios vendedores impedir o acesso nos estabelecimentos e de pessoas sem a proteção.

Já em Contagem a Guarda Civil monitora as famílias de pacientes com casos confirmados de Covid-19. Na cidade da Grande BH, a recomendação é que os parentes fiquem em casa por 14 dias. As pessoas, inicialmente, serão notificadas. Mas se o descumprimento ocorrer novamente poderão sofrer punições.