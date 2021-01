O último dia do mês de janeiro será de alta temperatura em Belo Horizonte. Neste domingo (31), os termômetros podem chegar aos 34°C na capital mineira, com céu claro e poucas nuvens durante o dia. A temperatura mínima para hoje foi de 18ºC, durante a madrugada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar quente e seco que predomina em Minas não favorece a formação de chuvas. A umidade varia entre 25% a 80% neste domingo.

Na última quinta-feira (28), a Defesa Civil emitiu um comunicando alertando para a baixa umidade relativa do ar na cidade, com índice na casa dos 30% até as 18h de hoje.

Para o primeiro dia de fevereiro, segundo o Inmet, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, também com névoa seca e temperaturas que variam entre 34ºC e 18°C. Não há previsão de chuva.

De acordo com o meteorologista Cleber Souza, do Instituto, o mês de fevereiro será diferente do que foi no ano passado, quando chuvas fortes e frequentes foram registradas. Além disso, o tempo seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 30%, continua no Estado, com situações piores em BH, Região Metropolitana, além das regiões Central, Norte e Noroeste.

Para o próximo mês, a expectativa é de que o quadro se mantenha seco pelo menos na primeira quinzena. "A frente fria, que deve chegar na metade da semana que vem, não vai favorecer muitas chuvas", afirmou.

Confira a previsão do tempo:

Domingo (31)

Mínima: 18°C

Máxima: 34°C

Segunda-feira (1º)

Mínima: 18°C

Máxima: 34°C

Leia mais:

Estado inicia distribuição de 356 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Defesa Civil emite alerta de baixa umidade do ar em BH até domingo; veja previsão do tempo