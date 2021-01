O alto número de abstenções no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 pode favorecer os candidatos que compareceram aos dois domingos de aplicação de provas. Coordenador do curso Pré-Enem Promove, José Eustáquio Simões acredita que, somadas as duas etapas, as faltas podem passar de 55%. Os números oficiais ainda não foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segunda etapa dao Enem 2020 foi realizada neste domingo (24)

O cenário beneficia os estudantes que pleiteiam vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferta oportunidades para instituições públicas de ensino superior. "Pode ser que haja uma diminuição na nota de corte de vários cursos. Isso pode ser aproveitado pelos alunos que fizeram atualmente", comenta o professor.

Veja, no vídeo, a análise que José Eustáquio Simões fez desse segundo dia de provas do Enem:

