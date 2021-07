Cerca de 1,7 milhão de estudantes da rede estadual de ensino de Minas Gerais entram em recesso escolar a partir desta segunda-feira (19). Serão duas semanas de férias para alunos e professores.

Conforme informou a Secretaria de Estado de Educação, as atividades escolares serão retomadas em 3 de agosto, quando terá início o segundo semestre letivo.

“O recesso escolar que se inicia é um importante momento de pausa para descanso de profissionais e estudantes, para que possamos, em agosto, retomar as ações com foco no desenvolvimento e recuperação dos estudantes e adaptação ao novo modelo de ensino híbrido”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da pasta, Izabella Martins.

Ainda de acordo com a secretaria, a retomada das atividades presenciais em cidades mineiras, que teve início em junho, terá continuidade no próximo semestre letivo. “No segundo semestre, teremos a ampliação das atividades escolares híbridas para um maior número de estudantes, alcançando todas as regiões do estado. Por isso, é importante que todos estejam renovados para o retorno à escola com toda a novidade desse momento”, finaliza Izabella.

Durante o recesso, as teleaulas do projeto Se Liga na Educação serão reapresentadas. Os programas inéditos voltarão a partir do dia 3 de agosto, com conteúdo do 3º bimestre.

Leia mais:

Vacinação infantil em atraso cria risco a mais na volta às aulas presenciais em Minas

PBH propõe 'coronavoucher' para atender 300 mil famílias a partir de outubro

PBH tem dez dias para responder recomendação para priorizar educação na flexibilização