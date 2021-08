Após um ano e meio com as portas fechadas, as escolas da rede pública de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltarão com atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (30). O retorno será gradual e no modelo híbrido, mantendo as aulas virtuais.

Os alunos do 1° e 2° períodos do ensino infantil e os do 1°, 2° e 3° anos do fundamental irão à escola a partir de segunda. Em 8 de setembro, será a vez dos matriculados do 4º ao 9° ano do fundamental. Já em 13 de setembro, estudantes do ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e crianças que frequentam berçário e maternal (de 0 a 3 anos) voltarão às aulas presenciais.

A prefeitura informou que o retorno não é obrigatório e a decisão cabe aos pais e responsáveis. Quem optar pelo presencial deve entregar o termo de ciência responsabilidade na secretaria do colégio.

Todas as escolas seguirão os protocolos sanitários, que incluem verificação de temperatura na entrada, disponibilização de álcool 70%, distanciamento de 1,5 metro entre as carteiras, uso obrigatório de máscaras em crianças a partir de 2 anos, dentre outras medidas.

O prefeito, William Parreira (Avante), reforça que a colaboração dos pais é essencial para que as atividades sejam retomadas em segurança e que todos os profissionais da educação já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Leia mais:

Dia Nacional do Voluntariado: mineira lança livro infantil sobre 'fazer o bem' neste sábado BH

Moradores de cidade mineira vão participar de ensaio clínico da ButanVac

Minas vai doar 3 milhões de seringas para estados com baixo estoque do insumo