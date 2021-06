Estudantes de mais 79 escolas estaduais de Minas Gerais retomam as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (28). As unidades de ensino estão localizadas em 20 cidades do Estado e, segundo o governo, foram autorizadas a receber alunos após atualização do último boletim do Plano Minas Consciente.

As instituições estão em municípios inseridos nas ondas Amarela ou Verde do programa e que não apresentam restrições ao retorno das aulas. Ainda de acordo com o Executivo estadual, outras 28 escolas recebem professores a partir de hoje. Durante a semana, serão feitas atividades de acolhimento e, nestas unidades de ensino, os alunos voltam na próxima segunda-feira (5).

As escolas se juntam a outras 81, em 14 cidades, que tiveram a retomada na semana passada. Somando todas as instituições com volta autorizada de professores e estudantes, o total é de 188 unidades de ensino com a implementação do ensino híbrido. Confira aqui a lista de escolas aptas ao ensino presencial.

Critérios

Sempre que algum município for classificado na Onda Amarela ou Verde, incluindo microrregiões, a retomada das atividades presenciais será possível, desde que não exista nenhum decreto municipal de impedimento.

Havendo disponibilidade, o retorno sempre se dará primeiramente com o acolhimento dos professores e profissionais nas escolas e, na semana seguinte, com a volta dos alunos. A dinâmica gradual e alternada – de acolhimento primeiramente dos profissionais e na outra semana dos alunos – deve prevalecer para a retomada em cada unidade de ensino.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) reforça que as famílias devem ficar atentas às comunicações feitas pelas escolas para que recebam todas as orientações necessárias. “Em caso de dúvidas, o contato com o gestor escolar é de extrema importância para esclarecimento das informações da sua unidade de ensino”, disse.

Retorno para alunos do ensino fundamental

A retomada das atividades presenciais é destinada a alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, com estudantes em fase de alfabetização e com maior necessidade de apoio presencial para o processo de aprendizagem e para a criação de vínculos com as escolas e os professores.

A volta é gradual, começando com as turmas de 1º ao 5º ano, e é facultativa às famílias. Sendo assim, nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o estudante ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto, para garantir a continuidade dos estudos. O estudante que optar em permanecer estudando de forma remota, continuará desenvolvendo suas atividades sem prejuízos.

(*) Com informações da Agência Minas

Leia mais:

Ministério Público entra com ação judicial para retomada das aulas presenciais em Contagem

Minas Gerais pode liberar volta às aulas em cidades da Onda Vermelha

Minas já perdeu quase 12 mil doses de vacina contra Covid-19 por falha em equipamentos ou vandalismo