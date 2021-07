Os alunos do quarto e quinto anos da rede municipal de Belo Horizonte voltarão às aulas presenciais nesta segunda-feira (5). A fase envolve cerca de 35 mil alunos e 1,2 mil professores.

Os alunos não são obrigados a participar do retorno presencial, conforme definição do protocolo sanitário. O ensino remoto permanece sendo ofertado a todos os estudantes da rede municipal, independentemente da decisão dos familiares.

A Secretaria Municipal de Educação iniciou o retorno presencial das aulas em maio, com os alunos da educação infantil até 5 anos de idade. Em 21 de junho retornaram às salas de aula as crianças do primeiro ao terceiro anos do ensino fundamental.

As próximas turmas a retomarem as aulas na rede muncipal são as do sexto ao nono anos, a partir de 5 de agosto.