A Broward University International Brasil formou a sua primeira turma em Belo Horizonte, neste mês. Com a única sede no Brasil situada na região Centro-Sul da capital, a instituição oferece a primeira metade do curso superior, que tem duração de dois anos, na capital mineira, e a graduação em universidades norte-americanas ou em instituições de ensino de outros países.

Matheus Guimarães, de 20 anos, já está preparado para seguir os estudos nos Estados Unidos e, daqui a aproximadamente dois anos, se formar em Agronomia. “O meu objetivo no ano que vem é estudar na University of California, em Santa Bárbara, no estado da Califórnia. A área de Agronomia tem muitas possibilidades por lá, como a vinicultura e o setor de alimentação”, explicou.

Giulia Oliveira, de 21 anos, quer ser médica nos Estados Unidos. “Estou fazendo exames em muitas universidades norte-americanas e espero conseguir estudar na Johns Hopkins University, uma referência na área médica em todo o mundo.

Já Lucas Martins Pimenta, de 21 anos, sonha em se formar em Economia na London School of Economics, em Londres, na Inglaterrra. "Aproveitei para fazer todo o networking proporcionado pela Broward. Tivemos aulas aqui com um professor britânico da London School of Economics e foi por meio dele que pude visitar a universidade em Londres e me preparar melhor para fazer os exames de seleção”, contou.

A formatura, realizada no dia 2 de dezembro, contou com as presenças do presidente da Broward College da Flórida, Gregory Haile, do diretor internacional da Broward College da Flórida, David Moore, do coordenador da Broward International University Brasil, Pedro Oliveira, e o conselheiro da BIUB, David Travesso Neto.