Uma ambulância do Samu foi furtada enquanto uma equipe de socorristas prestava atendimento a uma idosa na madrugada deste sábado (29) no bairro Lagoa Santa Helena, em Montes Claros, no Norte de Minas. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) chegou a fazer uma publicação no Facebook pedindo apoio dos moradores da cidade para encontrar o veículo.

De acordo com a instituição, no momento em que a equipe entrou na residência da vítima, por volta das 4h, uma pessoa entrou na ambulância e saiu em alta velocidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu localizar o veículo abandonado, com a chave na ignição, em uma rua do bairro Esplanada. O local fica a cerca de dois quilômetros de distância.

Depois da notícia da localização, a rede de urgência escreveu no Facebook: "Cisrun/SAMU Macro Norte aproveita a oportunidade e agradece o empenho da PM que não mediu esforços para encontrar o veículo, assim como a Guarda Municipal, Polícia Civil, veículos de comunicação, à toda população e demais parceiros".