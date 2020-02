Um vendedor ambulante foi preso nesta terça-feira (25) com maconha e cocaína enquanto trabalhava no bloco Funk You, na avenida Afonso Pena, próximo à Praça Sete, no hipercentro de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem, de 35 anos, devidamente credenciado pela Prefeitura de Belo Horizonte para trabalhar como ambulante no local, apresentou atitudes suspeitas, o que motivou a abordagem. Ao revistarem a mochila do vendedor, eles localizaram nove buchas de maconha e três pinos de cocaína, além de uma quantia de R$ 146,25.

Vendedor ambulante foi preso com drogas enquanto trabalhava no bloco Funk You

O suspeito foi preso no local e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (CEFLAN).

Essa não é a primeira ocorrência envolvendo vendedores ambulantes no Carnaval. No sábado, outro vendedor de bebidas, também credenciado, havia sido preso com uma beretta calibre 635 durante o desfile do bloco Então, Brilha!, enquanto o cortejo passava pela Praça da Estação.