Entre esta quinta-feira (6) e sábado (8) os vendedores ambulantes que se cadastraram para trabalhar durante o Carnaval de Belo Horizonte 2020 já podem retirar as suas credenciais. O serviço estará disponível entre as 8h e 17h30 no Mercado de Santa Tereza (rua São Gotardo, 273).

Os ambulantes serão atendidos por ordem de chegada e terão acesso a credencial após apresentarem o número de protocolo entregue no cadastramento e um documento original com foto.

Eles também receberão um treinamento com orientações sobre as regras para a atividade durante a folia, dicas de segurança, campanhas educativas como "Carnaval é na lata", proibição do trabalho infantil e orientações sobre descarte de lixo.

No mesmo dia em que receberem as credenciais, os ambulantes também poderão ter condições especiais na compra dos produtos do patrocinador.

Regras

Está liberado o comércio de bebidas alcoólicas ou não e adereços carnavalescos. Os ambulantes podem trabalhar também nos ensaios dos blocos de rua durante o pré-Carnaval e nas concentrações e desfiles entre os dias 8 de fevereiro e 1° de março, e devem encerrar as atividades no momento da dispersão do cortejo. Eles devem estar atentos para não obstruir ou dificultar a passagem dos blocos e dos foliões.

A venda de bebidas em garrafas de vidro ou fracionadas em doses está proibida, e os ambulantes devem usar a credencial em local visível e portar documento com foto, sujeitos a perderem a autorização para o trabalho.

Leia mais:

Damares, terraplanismo e chuvas em BH são temas de marchinhas no Concurso Mestre Jonas; ouça todas

Blocos de BH homenageiam artistas consagrados da MPB

Se joga no glitter! Seja na maquiagem ou na fantasia, item é indispensável no Carnaval