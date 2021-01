Dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é oportunidade de trabalho para vendedores ambulantes na porta de escolas e faculdades onde as provas são aplicadas. Na PUC Minas, localizada no bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte, quatro pessoas levaram itens para comercialização. Elas chegaram cedo e vão ficar até o fim do teste.

Pai e filha, Wellington e Ana Carolina equiparam o food truck para receber os clientes

É o caso de Wellington Villas Boas e Ana Carolina, pai e filha, que começaram a preparar o food truck de hambúrgueres, cachorros-quentes e espetos às 10h30, e pretendem continuar até a saída dos alunos, que podem começar a deixar as salas às 15h30. A prova é encerrada às 19h.

Wellington contou que trabalha com a comercialização de alimentos há alguns anos, na porta de uma faculdade na avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul. Com a pandemia de Covid-19, e a suspensão das aulas presenciais, ele precisou abrir um lava-jato, mas manteve o carro de cachorro-quente.

“As contas não esperam, né? Tivemos que abrir o lava-jato no Caiçara (Noroeste). Quando tem oportunidade, a gente traz o carro, com tudo regularizado, e com álcool 70, tudo certo. Também trouxe uma caixa-d’água com torneira para o cliente lavar a mão”, contou. Até as 13h, a dupla tinha vendido 15 hambúrgueres no local.

José Nilton aproveitou o movimento de estudantes e também levou o carrinho de churros para a porta de faculdade

Outro comerciante atuando na porta da instituição é José Nilton, em um carrinho de churros. O equipamento é usado pelo trabalhador em ocasiões esporádicas. “Com o fechamento das escolas, precisei começar a trabalhar como lanterneiro. Mas sempre que posso eu venho vender os churros. Eu mesmo que os faço”, disse.

Caneta e máscara

Bem em frente ao portão principal da PUC Minas também está o vendedor Charles Rodrigues, que é terapeuta, mas decidiu montar uma barraquinha de produtos para complementar a renda e auxiliar os candidatos do Enem.

Entre os itens, máscara, caneta preta e água. Veja a história no vídeo abaixo:

