Um homem de 45 anos foi esfaqueado após uma briga com um suposto amigo na porta da rodoviária de Pirapora, na região Norte de Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (23). Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que presenciou a confusão e que o autor, de 41 anos, fingiu que faria as pazes e ao se abraçarem a vítima foi agredida com golpes pelas costas.

O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital Doutor Moisés Magalhães Freire. Ele teve ferimentos na axila, braço e costas.

O suspeito fugiu de bicicleta, mas foi detido no bairro Nossa Senhora Aparecida. Com ele a polícia apreendeu a faca utilizada na tentativa de homicídio.

Além disso, ele tinha as roupas sujas de sangue e confessou que pretendia queimar tudo para destruir as provas do crime.

Ainda de acordo com o homem ele e a vítima faziam uso de bebidas alcoólicas quando se desentenderam e o amigo o agrediu com um cabo de vassoura, causando vários hematomas na cabeça. Para se defender, ele tirou uma faca que estava guardada na cintura e deu três golpes na vítima.

Ele também foi levado para o hospital e, em seguida, conduzido para a delegacia da cidade.

