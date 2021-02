A quantidade de amostras do novo coronavírus presentes no esgoto de Belo Horizonte nas duas últimas semanas de janeiro corresponde à metade do que foi registrado no fim de 2020 e nas primeiras semanas deste ano. As informações são da UFMG, que realiza o projeto-piloto Monitoramento Covid Esgotos desde o início da pandemia no Brasil.

Apesar da redução, os pesquisadores da universidade destacam que a carga viral ainda está em patamar similar à observada em julho de 2020 - período considerado crítico na pandemia da Covid-19.

Em Belo Horizonte, a quantidade de cópias do vírus detectada na mais recente semana de estudos é de aproximadamente 15 trilhões por dia. No boletim anterior, foram 30 trilhões reportados. Em julho de 2020, a contagem de cópias chegou a 18 trilhões por dia.

Projeto é executado pela UFMG desde o início da pandemia, em março de 2020 Projeto é executado pela UFMG desde o início da pandemia, em março de 2020

Pessoas infectadas

Considerando os dados coletados, os pesquisadores estimam que cerca de 130 mil pessoas em Belo Horizonte e outras 20 mil em Contagem (região metropolitana) estejam infectadas pela doença.

O último boletim epidemiológico da capital mineira, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira (5), reportou 762.412 infectados pelo novo coronavírus na cidade, 5.441 novos registros num intervalo de 24 horas.

Com informações da UFMG

Leia mais:

UFMG, governo estadual e ministério fecham parceria para produção de vacinas em Minas

Zema anuncia a chegada de mais 315 mil doses da CoronaVac a Minas e amplia vacinação no estado