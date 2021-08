Sete cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte identificaram casos suspeitos da variante Delta do coronavírus até a manhã desta terça-feira (24). Conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), dos casos notificados na Grande BH, 20 amostras genotipadas identificaram a cepa.

Destes, três casos foram confirmados na capital mineira e os demais seguem como prováveis. Com isso, o número de notificações confirmadas pode ser ainda maior.

Segundo o painel de monitoramento da doença, divulgado pelo Estado, as notificações foram identificadas em Belo Horizonte (11, sendo 3 confirmadas), Contagem (2), Ribeirão das Neves (2), Esmeraldas (1), Santa Luzia (2), Betim (1) e Vespasiano (1). Veja a análise completa aqui.

Casos em Minas

Em relação aos casos notificados em Minas, a SES informou que 91 amostras genotipadas identificaram a cepa indiana no Estado. Dentre elas, 12 foram consideradas como confirmadas e 79 seguem como prováveis pela pasta. Betim, na Grande BH, e Mirabela, no Norte de Minas, também confirmaram a circulação da variante indiana do vírus e seguem aguardando confirmação após a notificação do caso.

Em nota, a SES informou que segue conduzindo a investigação dos casos, junto aos municípios, para avaliação da história clínica e epidemiológica dos pacientes e seus contatos. “Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, pode-se afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no Estado”, diz o comunicado.

