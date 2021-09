O Anel Rodoviário Leste e o Anel Norte, ambos em Montes Claros, no Norte de Minas, receberão R$ 150 milhões em investimentos para obras. O anúncio foi feito na quinta-feira (16) pelo governador Romeu Zema (Novo), que autorizou a inclusão dos contornos no contrato de concessão da BR-135, administrada pela ECO 135.

De acordo com o Estado, o Anel Norte receberá R$ 100 milhões, com intervenções a iniciar em 2022. Já o Leste terá R$ 50 milhões, e o começo das obras está previsto para 2024.

O principal objetivo do projeto, segundo o governo, é a implementação de um contorno rodoviário que promete retirar os veículos pesados em trânsito pela zona urbana do município.

Além disso, as obras devem melhorar o acesso ao novo distrito industrial da cidade. A medida deverá gerar cerca de 2,8 mil empregos diretos e indiretos, ainda conforme o governo.

"O Norte de Minas passa a ter uma infraestrutura melhor, segura, com preservação das vias urbanas e manutenção menos onerosa. Isso é que o nosso governo quer. Queremos que o recurso público seja canalizado para levar melhorias para as pessoas", afirmou Zema, durante solenidade no município.

A BR-135 está passando por obras de ampliação. As intervenções foram anunciadas em abril, com a recuperação do pavimento, construção de faixas adicionais, obras de duplicação e implantação de passarela. Segundo o Estado, as intervenções entre os km 447 e 452 estão em fase de conclusão.

