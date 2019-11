Um andaime usado na manutenção de um prédio de dez andares se soltou e ficou pendurado no bairro Carmo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, durante a chuva da tarde desta sexta-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente foi na avenida do Contorno e ocorreu após a tela de proteção se soltar com a tempestade e derrubar a estrutura. Os militares fizeram a amarração e descida do andaime, que está sendo usado por trabalhadores para a colocação de mármores na fachada do edifício.

Ninguém se feriu.