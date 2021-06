A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou por mais três meses, até o final de setembro deste ano, a proibição do corte de energia para famílias de baixa renda por falta de pagamento.

A medida beneficia aproximadamente 12 milhões de famílias com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, além de famílias com pessoas doentes que necessitam de aparelho elétrico para o tratamento, cuja renda não ultrapasse três salários mínimos, e ainda famílias com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mas não isenta os consumidores do pagamento pelo serviço de energia elétrica e sim garantir a continuidade do fornecimento para quem, em razão da pandemia do novo coronavírus, não têm condições de pagar a conta.

Em Minas, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) criou uma campanha para negociação de contas atrasadas, permitindo aos clientes residenciais o parcelamento das dívidas em até 12 vezes sem juros.

Para o coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Marcelo Barbosa, a iniciativa é importante para preservar as condições mínimas de dignidade da população que sofre com a crise econômica e sanitária provocada pela pandemia da Covid-19. "Caso não consigam resolver o problema, denunciem junto à Aneel e busquem ajuda no Procon de seu município".