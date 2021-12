O trânsito no Anel Rodoviário, na altura do bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte, foi totalmente liberado na madrugada desta quarta-feira (22), 15 horas depois do tombamento de um caminhão que transportava gás de cozinha.

O acidente, registrado no fim da manhã de terça (21) próximo ao km 540, interditou parte da pista, chegando a causar 19 km de congestionamento. Apenas às 2h45 a via foi liberada.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Equipes foram deslocadas para atender o chamado e, devido ao risco de vazamento de gás e explosão, o local foi isolado.

Novo acidente

Na manhã desta quarta, um novo acidente complicou o trânsito na via, no sentido Rio de Janeiro. Uma moto pegou fogo na altura do km 469, altura da região Noroeste da capital mineira. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local.

