Atenção, motoristas! O Anel Rodoviário ficará fechado no próximo domingo (24), no sentido Vitória, na altura da Vila da Luz, região Nordeste de Belo Horizonte. A interrupção no tráfego será necessária para a instalação de uma passarela para atender aos estudantes da Escola Municipal Honorina Rabello.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela obra, serão beneficiados 5 mil moradores da Vila da Luz. A passarela de 9 metros de altura será feita a partir de treliças metálicas e terá o piso concretado. O acesso será por rampas. O investimento é de R$ 1,4 milhão.

Desvios



Dois desvios poderão ser realizados. Quem segue na BR-381, sentido Vitória, vai entrar à direita no acesso à BR-262, seguir até o retorno que está após a rua Pássaro Lira, e voltar até o encontro da BR-262 com a BR-381. Já os motoristas que seguem para Sabará terão que dirigir pela BR-381 até a avenida Cristiano Machado e pegar o retorno para a cidade histórica.

Agentes da BHTrans e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) vão estar no local para auxiliar os motoristas. Faixas de sinalização também serão colocadas ao longo da via para alertarem os condutores. Nenhum ponto de ônibus será alterado para a realização do trabalho.

Ainda de acordo com o DNIT, antes da obra, 11 famílias que viviam em situação de risco às margens do Anel Rodoviário foram reassentadas através do Programa Concilia BR-381 e Anel. O programa é coordenado pela Justiça Federal com participação do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU). Todas as famílias receberam imóveis adquiridos pelo departamento.