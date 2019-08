Uma disputa jurídica entre licitantes mantém desligados os radares do lote 23 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O trecho é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que não informa desde quando o equipamento está inoperante e nem quando deverá retornar. Como mostrou o Hoje em Dia no mês passado, após dois anos em queda, os índices de acidentes com vítimas nessa via cresceram 20% só no primeiro semestre deste ano na capital.

Segundo o Dnit, a contratação da empresa que opera os radares e, portanto, o retorno da fiscalização eletrônica no Anel dependem de decisão judicial, já que os licitantes que ficaram em primeiro e segundo lugar no certame discutem o resultado do processo na Justiça.

Trecho entre os bairros Califórnia e São Gabriel

Enquanto isso, boa parte do equipamento segue sem registrar infrações, em ambos os sentidos, no trecho entre os bairros Califórnia, na região Noroeste, e São Gabriel, na Nordeste - um percurso de cerca de 16,4 quilômetros. Os aparelhos funcionam apenas na parte viária entre o Califórnia e o Olhos d'Água, no Barreiro, área de atenção da concessionária Via 040.

Para tentar conter o número de acidentes, a Polícia Militar Rodoviária (BPMRV) reforça as operações no trecho: a fiscalização, com blitze preventivas, atua no combate ao uso de celular e aos veículos em mau estado. O trabalho é feito em conjunto ao Dnit e à Via 040.

"Nossas operações não são específicas para de suprir a questão dos radares e sim para coibir, de forma ampla, o número de acidentes de trânsito", afirma o comandante do BPMRV, tenente Luiz Fernando. "Tivemos um número maior de acidentes. Devido a essa situação (de radares desligados) fica mais complicado de coibir a questão de velocidade", completa.

Retornos

O Dnit foi procurado e enviou uma nota sobre a situação do Anel Rodoviário em Belo Horizonte.

"O DNIT informa que os radares do Anel Rodoviário de BH fazem parte do Lote 23 do Programa Nacional de Controle de Velocidade, do DNIT. O processo licitatório para contratação de empresa, para esse lote, está interrompido, devido a questões judiciais entre os licitantes que ficaram em primeiro e segundo lugar no certame, respectivamente.

Dessa forma, a contratação será feita após decisão judicial e administrativa".

A Prefeitura de Belo Horizonte também foi procurada para informar se trabalha em operações para a diminuição de acidentes na via, que corta a cidade. A administração municipal afirmou que dará um posicionamento ainda nesta quarta-feira (14).

