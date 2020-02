Foi liberada nesta terça-feira (18), a faixa da direita do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no bairro Olhos ’Água, região do Barreiro. A pista estava interditada na altura do km 542, no sentido Vitória, desde 24 de janeiro, quando houve o rompimento de uma encosta por causa da chuvas.

Segundo a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, o restabelecimento da encosta ainda não foi feito por completo, mas a partir de agora, não haverá interdição nos horários de maior movimento. A previsão é que o trecho esteja concluído antes do Carnaval.

Os motoristas que passam pelo no trecho devem redobrar a atenção à sinalização, que foi reforçada. A empresa também cadastrou alertas para os usuários do aplicativo Waze. Segundo a Via 040, as condições de tráfego também serão informadas por painéis eletrônicos, no site da concessionária e Twitter (@via040).