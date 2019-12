O trânsito no sentido São Paulo do Anel Rodoviário é lento nesta terça-feira (31) devido a um acidente na descida para o acesso do bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. Durante a manhã, um caminhão bateu em dois carros e atingiu a mureta da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, de 60 anos, ficou preso dentro da cabine porque, com o impacto da batida, as portas amassaram, além de a mureta ter travado um dos acessos.

De acordo com a Polícia Militar, os veículos já foram retirados da via, mas um poste foi atingido e corre o risco de cair no local. A Cemig foi acionada.

