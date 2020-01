A Igreja São José, que praticamente nasceu junto com a cidade de Belo Horizonte, completa 120 anos nesta segunda-feira (27). Localizada na rua dos Tupis, 164, esquina com avenida Afonso Pena, no Centro da capital, o templo recebe uma série de ações para marcar a data.

Igreja recebe nesta segunda-feira (27) uma série de ações para marcar a data

Durante a manhã aconteceram missas às 7h e 8h, e, à tarde, às 12h, o repicar dos sinos. Ao longo do dia, a programação conta ainda com a apresentação da banda do Exército de Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Às 18h30, o bispo auxiliar dom Geovane Luís da Silva presidente a Missa em Ação de Graças pelos 120 anos da Igreja.

Em seguida, às 19h30 será lançado o concurso fotográfico "Tire uma foto da Igreja São José" e, para finalizar as comemorações, às 19h45 ocorre a partilha do bolo, seguida por um grande abraço dos fiéis ao redor.