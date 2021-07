A histórica Ouro Preto completa 310 anos nesta quinta-feira (8). Devido às restrições impostas pela pandemia, as comemoração da elevação dos arraiais mineradores à Vila Rica de Ouro Preto têm uma programação especial, mas sem festa. Destaque para a homenagem aos profissionais de saúde que trabalham no combate à Covid-19, com o tradicional toque dos sinos das centenárias igrejas.

Ouro Preto está localizado no centro de Minas Gerais, e foi a primeira capital do Estado. Em 1980, recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Para a quinta-feira (8), a programação inclui a missa solene em Ação de Graças, às 10h, na Basílica de Nossa Senhora do Pilar; às 11h30, a abertura de quatro exposições na Casa de Gonzaga, que ficarão disponíveis até o dia 8 de setembro; o toque dos sinos às 12h; a entrega do Passo da Coroação de Espinhos, restaurado e qualificado, às 15 horas; e inauguração da exposição fotográfica às 16h no Alteamento da Praça Tiradentes.

Para a sexta-feira (9), às 9h, está agendada a entrega de acervos restaurados pela Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) aos distritos Cachoeira do Campo, Amarantina, Itabirito e Senador Firmino. As entregas acontecerão no auditório Vinícius de Moraes da Casa de Bernardo Guimarães.

Confira abaixo as demais programações:

- Sábado (10) às 14h: apresentação do Zé Pereira do Club dos Lacaios no Anfiteatro do Horto dos Contos.

- Domingo (11) às 20h: estreia do documentário "Coral Cidade dos Profetas e a Música Colonial Mineira". O lançamento será simultâneo pelo canal do Youtube da prefeitura de Ouro Preto e do Santuário Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, com projeções nas fachadas das capelas dos Passos, onde está a obra-prima de Aleijadinho. Na sequência, a produção ficará disponível no canal do Youtube.

- Quinta-feira (15) às 17h: mesa-redonda sobre a Mostra Fotográfica Espelho da Memória por videoconferência.

As informações completas sobre a programação estão disponíveis nas redes sociais e no site da prefeitura.

Leia mais:

Minas deve receber mais 351 mil doses de vacinas nesta sexta; Sputnik pode chegar ainda em julho

Vacinação contra gripe para toda a população começará gradualmente na segunda-feira em BH