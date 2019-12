O Ano Novo promete ser de calor em Belo Horizonte, com a temperatura entre 30°C e 31°C. E segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas isoladas, que devem ocorrer rapidamente e somente em alguns pontos da capital.

Desta sexta-feira (27) até o dia 1°, a temperatura deve ficar entre os 18° e os 31°C. Esta variação se dá devido a nebulosidade, que deve permanecer ao longo da semana. Com o céu claro a parcialmente nublado, a umidade relativa do ar está em torno dos 40%.

Para quem vai viajar para o litoral, as condições do clima são semelhantes no Rio de Janeiro e e Espírito Santo, com previsão de muito calor e chuvas isoladas. Já para quem parte para Salvador, na Bahia, pode pegar uma chuva mais forte no Ano Novo.

