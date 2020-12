A véspera de Ano Novo, nesta quinta-feira (31), será de alta temperatura, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada em Belo Horizonte. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, a previsão é de pancadas de chuva isoladas na parte da tarde. Na virada do ano, a expectativa é de céu encoberto com chuvisco, com termômetros marcando 22ºC. A máxima para hoje deve ser de 30ºC e a mínima de 18ºC. A umidade pode variar bastante, entre 30% e 90%.

O calor deve persistir na sexta-feira (1º), feriado de Confraternização Universal. Também há possibilidade de chuvas isoladas. A previsão do tempo estima máxima de 30ºC, mínima de 19ºC e clima seco, com umidade a partir de 40%.

Queda de temperatura no fim de semana

No sábado (2), a tendência é de queda nas temperaturas. Segundo o Inmet, a mínima em BH deve ser de 20ºC e a máxima de 24ºC. O instituto prevê, ainda, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e umidade entre 65% e 95%.

O frio ainda deve permanecer no domingo (3). O céu encoberto com precipitações isoladas deve fazer com que os termômetros registrem entre 16ºC e 21ºC. A umidade, por outro lado, deve ser muito alta, em torno de 90%.

Acumulado de chuvas em dezembro

De acordo com o Inmet, Belo Horizonte registrou, nos 30 dias de dezembro, um acumulado de precipitação de 278,3 mm. A média climatológica é de 358,9 mm, portanto, já choveu 77,5% do esperado para o mês. Até agora, o acumulado anual é de 2.338,0 mm.

Ainda segundo o órgão, desde 2009 a capital mineira não tinha um ano tão chuvoso, com 2.151,5 mm. O ano de 2020 já é o 2º mais chuvoso de toda série histórica da cidade, atrás apenas de 1983, com 2.509,8 mm.

Leia mais:

Feriado prolongado de Réveillon deve ser chuvoso em BH; veja a previsão do tempo

Cerimônia de posse será semipresencial em BH; Kalil participará de forma remota

Bombeiros retiram corpo de homem do ribeirão Arrudas, em BH