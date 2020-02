Oficialmente, o feriadão de Carnaval começa neste sábado (22), já que sexta-feira (21) ainda é considerado dia útil em Belo Horizonte. Mesmo assim, a maior festa da capital mineira já tem blocos desfilando há algumas semanas. Só entre estas quarta (19) e sexta, são 25 opções de bloquinhos de rua, ou seja, gratuitas. Confira todas e programe-se:

Quarta-feira (19)

17h: Samba, Beth!

O bloco criado em homenagem a Beth Carvalho, e que toca principalmente samba e pagode, tem concentração na rua Izabel Bueno, 1580, na Pampulha.

19h: Pipino Folia

No ritmo do axé - antigo e atual - o bloco tem concentração rua Conselheiro Galvão, 120, na Pampulha.

Quinta-feira (20)

17h: Roda de Timbau

Inspirado na Timbalada, o bloco tem concentração na rua Itajuba, 272, no Floresta, e transita pelo axé, rock, pop, maracatu e batuques em geral.

18h: Haja Amor

Com músicas autorais de compositores da região, o bloco de estilo rock, pop e MPB tem concentração na Praça México, 209, no Concórdia.

19h30: Arrastão do Hott

Inspirado no Carnaval da Bahia, portanto, com muito axé e pagode, o bloco tem concentração na avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, na Pampulha.

19h: Bloco da Bicicletinha

Com repertório variado e muito rock, MPB, samba e pop, o Bloco da Bicicletinha desfila de bike pelas ruas de BH a partir da Praça Raul Soares, 449, no Centro.

Sexta-feira (22)

9h: Bloco Infantil Unidos da Felicidade

Com muito samba para os pequenos, o bloco tem concentração na Rua Professora Gabriela Varela, no Jardim Guanabara.

14h: Bloco do Kanella

Repleto de marchinhas de Carnaval, o bloco acontece na rua Antônio de Albuquerque, na Savassi.

15h: Katopé

Uma mistura do ritmo do catopé com o congado do folclore mineiro, este bloco tem começa na rua Silva Freire, 137 a 291, no Sagrada Família.

16h30: Faça Amor Não Faça Guerra

De ritmos variados como os de funk, rock, MPB e marchinhas, o bloco desfila na rua Guatambu, do número 10 ao 203, no Padre Eustáquio.

17h:30: Bloco da Horny

De temática LGBT e celebrando a diversidade, a festa com muito pop e música eletrônica começa na rua Bonfim, no Carlos Prates.

18h: Bloco da Massa

Bloco da torcida do Galo, com muito axé e pagode, começa na avenida Antônio Abrahão Caram, 996, no bairro São José.

18h30: WS Elétrico

Passeando pelo axé, funk e rock, o bloco tem concentração na rua Santa Rita Durão, na Savassi.

19h: Bloco do Alfredin

Formado por um grupo de chorinho, o bloco que toca marchinhas e samba, tem início na rua Castigliano, no Padre Eustáquio.

19h: É pra Ontem

Muito axé na avenida Brasil, do número 803 ao 1193, no Santa Efigênia.

19h: Fita Amarela

Entoando sambas clássicos, o bloco tem concentração na avenida Petrolina, 165 a 520, no Sagrada Família.

19h: Lindo Bloco do Amor

Inspirado na obra de Luiz Gonzaga, o bloco que traz MPB, samba, forró e música afro, tem roteiro na rua Sapucaí, do número 127 ao 531.

19h30: Broko Barraqueiros

Trazendo frevo, axé, forró, samba, dentro outros ritmos, o bloco tem concentração na rua Goiás, no Centro de BH.

19h30: Fanfarronas

Inspirado nas fanfarras e brass bands, o bloco "desfila" parado na Rua Rodrigues Caldas, 20, no Santo Agostinho.

19h30: Rocknejo

Uma mistura de rock e sertanejo, o bloco tem concentração na rua Tomé de Souza, na Savassi.

20h: Sexta, Ninguém Sabe?

De estilo rock e samba, o bloco sai da rua Alvarenga Peixoto, 1003, na no Santo Agostinho.

20h30: OriSamba

Partindo da rua Fagundes Varela, 108, no Lagoinha, o bloco traz ritmos de axé e samba.

21h: Baião de Rua

Uma homenagem a Gonzaga, o bloco de forró sai da avenida Assis Chateaubriand, no Floresta.

21h: Fui Pobre Mas Nem Lembro

Com muito axé, o bloco desfila na rua Ilacir Pereira Lima, do número 80 a 419, no Lagoinha.

23h30: Bloco Funébre

Unindo jazz, rock, música erudita, MPB e marchinhas carnavalescas, o bloco sai da Praça da Bandeira, no bairro Mangabeiras.

Leia mais:

Marchinhas, brincadeiras e muito mais! Bloquinhos prometem agitar a criançada de BH

Conheça agremiações, formato e premiações para o desfile das escolas samba deste ano em BH