A partir desta quinta-feira (12), a Fundação Ezequiel Dias (Funed) passará a realizar os exames para identificação do coronavírus (Covid-19) nas amostras dos casos suspeitos em Minas Gerais. Até então, o exame era realizado na Fiocruz, laboratório de referência no Rio de Janeiro.

De acordo com o chefe do Serviço de Virologia da Funed, Marcos Vinícius Ferreira da Silva, a instituição já tinha equipamentos para fazer o exame, além de laboratório adequado e técnicos aptos. "O que precisávamos eram os kits com os reagentes específicos para o Covid-19", explicou Marcos.

Nessa segunda-feira (9), a Funed recebeu kits para a produção de 250 testes. A metodologia usada para o exame será a PCR em tempo real, que identifica o material genético do vírus presente na amostra. "É um exame seguro e eficiente", afirmou o chefe da Virologia da Funed.

Treinamentos

Na semana passada, os profissionais de saúde da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro Sul, em Belo Horizonte, foram treinados para a coleta das amostras de suspeita de coronavírus.

Ainda segundo a instituição, na próxima segunda-feira (16), os profissionais da cidade de Ibirité, na Região Metropolitana de BH, passarão pelos mesmos treinamentos. As solicitações de capacitação estão sendo recebidas e agendadas, sob demanda, pela Funed.

A Funed

Fundada em 1907, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) trabalha há mais de um século buscando soluções em saúde para o fortalecimento do SUS. Com três áreas de atuação, é referência na pesquisa científica a partir de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas, sendo reconhecida como um importante Instituto de Ciência e Tecnologia do estado de Minas Gerais.

Na estrutura governamental é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e age de forma integrada com as demais instituições que compõem o Sistema de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Fundação Hemominas e Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG).

