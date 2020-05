A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena, na Zona da Mata, registrou mais 23 casos de alunos com Covid-19. No íníco da semana, a instituição já havia comunicado outros sete registros da doença.

A atualização foi confirmada pela Força Aérea. "O Ministério da Defesa informa, por meio da Força Aérea, que, de acordo com os registros da Diretoria de Saúde da Aeronáutica, até esta sexta-feira (22/05), outros 23 integrantes da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) tiveram confirmação laboratorial para Covid-19".

Após um período de suspensão em março, a Epcar retomou as aulas presenciais em 6 de abril.

Também por meio de nota, o Conselho Tutelar informou que recebeu uma denúncia anônima no dia 15 de abril e que, em seguida, vários pais de alunos entraram em contato solicitando providências para resguardo dos filhos, visto que eles só estavam liberados para terem contato telefônico. Além disso, foi relatado que nesses contatos os estudantes demonstravam desespero e se queixavam de estarem com receio de se contaminarem, pois havia alunos com sintomas aparentes.

Ainda conforme o comunicado, após as denúncias, o Conselho Tutelar reportou ao Ministério Público Federal (MPF), que averiguou a situação e encaminhou uma determinação para uma inspeção na Epcar, juntamente com profissionais da vigilância sanitária.



Até quinta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena confirmou 44 casos do novo coronavírus na cidade. No boletim também constam três mortes de moradores e de uma pessoa de fora.

Veja a íntegra da nota da Força Aérea

A EPCAR realiza um cronograma de testagem para todos os militares da organização, de forma a possibilitar a liberação segura dos alunos para férias escolares de três semanas. Até o momento, toda a turma do terceiro ano foi testada e os que resultaram em negativo para COVID-19 serão liberados nesta sexta-feira (22/05).

Os alunos do segundo ano e do primeiro ano estão sendo testados hoje (22/05) e, assim como a turma do terceiro ano, os militares que resultarem em negativo para COVID-19 serão liberados, sendo importante ressaltar que o procedimento de saída da EPCAR será por turmas e em dias diferentes.

Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quanto à prevenção, à testagem e às respostas médicas relacionadas à COVID-19, todos os militares com suspeita de exposição ao novo coronavírus ou com quaisquer sinais da doença, por mais leves que sejam, são direcionados ao isolamento e recebem o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

A EPCAR tem realizado esforços no combate ao coronavírus desde que o Ministério da Saúde reportou os primeiros casos no Brasil. Dessa forma, a Escola readequou as atividades escolares, implementando procedimentos de prevenção alinhados aos protocolos do Ministério da Saúde.”