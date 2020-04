O governo federal atualiza os dados sobre o avanço de covid-19 no país e fala sobre as ações de enfrentamento à pandemia, na tarde desta sexta-feira (3), no Palácio do Planalto. Participam os ministros da Casa Civil, Walter Braga Netto; da Saúde, Luiz Henrique Mandetta; da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; e da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário.

Confira a transmissão sobre ações do governo no combate a Covid-19:

Estamos AO VIVO: Governo Federal atualiza dados e ações de enfrentamento no combate ao novo #coronavírus, no Palácio do Planalto Publicado por Agência Brasil em Sexta-feira, 3 de abril de 2020

Cadastro de entidades

Mais cedo, o governo anunciou que vai cadastrar entidades filantrópicas e instituições religiosas que possam acolher pessoas em situações de rua, como medida de prevenção à disseminação do coronavírus e proteção dos vulneráveis. Em entrevista à TV Brasil, Damares explicou que o ministério já está fazendo contato individual com algumas instituições e que, na semana que vem, será feito o chamamento público.

Impostos zerados

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) ampliou a lista de produtos necessários ao combate do novo coronavírus com redução temporária para zero da alíquota do Imposto de Importação. A resolução nº 28 foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.

Repasse a estados e municípios

Também na manhã desta sexta-feira, foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 938/2020 que garante o apoio financeiro da União aos estados e municípios para o enfrentamento à crise gerada pela pandemia de covid-19 no país. Serão transferidos R$ 4 bilhões por mês, durante quatro meses, aos fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.

Ministério da saúde atualiza os dados de Coronavírus no Brasil:

