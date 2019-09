Um incêndio de grande proporção, visto às margens da rodovia MG-010, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por motoristas que trafegavam pela via, só foi controlado às 7h da manhã deste domingo (01), cerca de 12 horas após o início da queimada.

Na noite de sábado, as chamas chegaram a quase dois metros de altura e se espalharam rapidamente por causa do vento. Os bombeiros tiveram que interromper os trabalhos, por causa da falta de visibilidade e porque as condições geográficas do local não garantiam segurança para os militares.

O fogo foi monitorado durante toda a madrugada e contido logo pela manhã, com a utilização de abafadores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível mensurar a dimensão da área afetada. No entanto, pessoas e estruturas não foram atingidas.

