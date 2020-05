Após um trabalho de 15 horas, militares do Corpo de Bombeiros resgataram na madrugada deste domingo (10) uma mulher que fazia escalada em Santana do Riacho, na Serra do Cipó. A vítima estava consciente e foi levada de helicóptero para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII com escoriações pelo corpo.

De acordo com a corporação, 17 militares participaram da ocorrência. As buscas começaram às 14h do sábado (9) e se estenderam até às 05h deste domingo. O local fica a 38 km de distância de onde foi possível pousar a aeronave do batalhão. Uma técnica de tirolesa precisou ser utilizada no socorro.

Por causa da pandemia do coronavírus as pousadas e a visitação aos pontos turísticos, como a gruta onde a mulher sofreu o acidente, estavam fechadas por decreto da prefeitura de Santana do Riacho desde o dia quatro de maio.