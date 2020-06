As obras do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, foram suspensas após 22 funconários de uma construtora testarem positivo para a Covid-19.

Os testes foram feitos por determinação da prefeitura da cidade. A Construcap presta serviços para a mineradora Yara, que após os resultados, colocou os 233 funcionários em quarentena.

Em nota a empresa informou que, "por determinação da Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, todos os colaboradores da Construcap, empresa que atua nas atividades relacionadas às obras da planta química do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre (CMISS), passaram por testagem rápida para anticorpos na última quinta-feira, sexta-feira e sábado (28, 29 e 30 de maio). Do total de 233 testados, 22 testaram positivo, o que significa que essas pessoas desenvolveram anticorpos para o COVID-19."



A empresa disse ainda que os testes realizados pela secretaria de saúde do município "servem exclusivamente para avaliar se a pessoa já teve contato com o vírus em algum momento, de forma a estar imune a um novo contágio, e não comprova que esta apresenta a doença. Todos os colaboradores da Construcap, independentemente do resultado do exame, estão em quarentena." E reiterou a importância "de precauções e controles previstos na legislação e nas recomendações dos órgãos de saúde e vigilância."

Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (2), Serra do Salitre tem 28 casos confirmados de coronavírus.